Nuova palazzina per l’ospedale del Mugello | inaugurato il cantiere

Borgo San Lorenzo si appresta a vivere una nuova era sanitaria con l'inaugurazione del cantiere per la moderna palazzina dell'Ospedale del Mugello. Questa grande operazione di riqualificazione, condivisa con le istituzioni locali e pianificata in dettaglio nel corso di cinque anni, trasformerà il nosocomio in un centro all’avanguardia, più sicuro ed efficiente. Un passo deciso verso il futuro della salute nel territorio, che promette di migliorare significativamente l’assistenza e la qualità di vita dei cittadini.

BORGO SAN LORENZO – L’operazione di riqualificazione sanitaria, tecnologica, impiantistica ed energetica dell’ospedale del Mugello, nasce da un percorso che è stato condiviso con le istituzioni del territorio anche nei tempi. I lavori di ristrutturazione e ampliamento e l’adeguamento sismico sono stati previsti in 60 mesi e suddivisi in 10 fasi operatorie. Per l’attuazione si è reso necessario dividere il progetto in due stralci funzionali. Al momento in attuazione c’è il primo stralcio per il quale l’investimento complessivo è di 45milioni e 765mila euro, coperti per la maggior parte da risorse regionali e in parte aziendali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

