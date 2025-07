Tecnologia e MotoGP ecco come viene utilizzata dalla Ducati

Scopri come Ducati, in collaborazione con Lenovo, rivoluziona la MotoGP sfruttando tecnologia all’avanguardia. Piloti di talento e dati avanzati si uniscono per spingere il limite delle performance, dimostrando che innovazione e passione sono la chiave del successo. Questa sinergia tra ingegno umano e intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole della velocità, portando la competizione a livelli mai visti prima.

La qualità dei piloti è determinante ma per essere competitivi nessuno può fare a meno di dati, algoritmi, sensori virtuali e intelligenza artificiale. ll binomio tra la casa di Borgo Panigale e Lenovo ne è la prova.

Ecco cos'è sucesso a Bangkok per il lancio della stagione 2025; Vi spieghiamo perché l'Aprilia Racing, gioiello di tecnologia del Moto Gp, è all'ospedale di Erba; Tra i segreti di Ducati per dominare la MotoGP, c’è il robot costruito da un ingegnere di trent’anni con tecnologia Lenovo: ecco come funziona NTB-01.

