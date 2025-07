Cartolarizzazione di crediti bancari sulla piattaforma NPLight

Da Ravenna arriva una grande novità nel mondo finanziario: FBS, controllata dalla famiglia Strocchi e presieduta da Paolo Strocchi, ha perfezionato una significativa operazione di cartolarizzazione di crediti bancari del valore di circa 200 milioni di euro. Questa operazione pionieristica, realizzata attraverso la piattaforma NPLight, rappresenta un passo importante verso l’innovazione nel settore dei crediti non performing, aprendo nuove prospettive per il mercato e rafforzando la posizione di Ravenna come hub finanziario.

Passa da Ravenna una importante operazione di cartolarizzazione di crediti bancari. FBS, società finanziaria controllata dalla famiglia Strocchi di Ravenna e presieduta da Paolo Strocchi, ha infatti perfezionato una nuova operazione di cartolarizzazione su un portafoglio crediti di circa 200 milioni di euro con la creazione di una piattaforma di gestione denominata NPLight, di cui detiene la maggioranza, in joint venture con Banca Popolare di Sondrio e Clessidra Capital Credit Sgr. Un altro tassello importante nella vita della finanziaria ravennate che ha chiuso il bilancio 2024 con ricavi per 9,5 milioni e una redditività particolarmente elevata visto l’Ebitda a 5 milioni e l’utile netto a 3,1 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cartolarizzazione di crediti bancari sulla piattaforma NPLight

