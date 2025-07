Assistenza ai malati di Alzheimer Svelato il progetto Borgo Verde

Un nuovo orizzonte si apre nell’assistenza ai malati di Alzheimer con il progetto “Il Borgo Verde”, un investimento di mezzo milione di euro ideato dalla Fondazione G. Scola di Besana. Questa iniziativa innovativa mira a creare un ambiente più umano, sicuro e stimolante per le persone affette da questa patologia, rivoluzionando il modo in cui l’assistenza viene fornita. Con un impegno così forte, il futuro dell’assistenza Alzheimer sta per cambiare radicalmente.

Un investimento da mezzo milione e una visione che punta a ridefinire il concetto di assistenza per le persone affette da Alzheimer. La Fondazione G. Scola di Besana ha presentato il progetto “ Il Borgo Verde ”, un’iniziativa ambiziosa che trasformerà il nucleo Alzheimer della struttura. L’annuncio è avvenuto alla presenza di numerose famiglie degli ospiti, operatori, il sindaco Emanuele Pozzoli e il consigliere regionale Alessandro Corbetta. Il progetto, selezionato fra tre proposte e firmato da Generali Arredamenti di Pistoia, azienda con esperienza nel settore sociosanitario, promette un ripensamento totale degli ambienti: dalle camere ai corridoi, dai soggiorni agli spazi comuni, fino alle aree dedicate ad attività educative e stimolazione cognitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assistenza ai malati di Alzheimer. Svelato il progetto “Borgo Verde”

