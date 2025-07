Le parrocchie sono vive occorre investire nella coesione sociale

Le parrocchie sono il cuore pulsante della comunità, un faro di coesione e speranza. Ad Ascoli, da quando nel 2021 Papa Francesco ha affidato la guida a Monsignor Gianpiero Palmieri, si è assistito a un nuovo slancio di vitalità. In questo periodo, la comunità picena ha riscoperto l’importanza di investire nella solidarietà e nell’unione. Monsignor Palmieri, come è cambiata in questi anni la comunità picena? "Ho notato un bellissimo..."

È ad Ascoli ormai da quattro anni. Da quando, nell'ottobre del 2021, Papa Francesco lo scelse per succedere a Giovanni D'Ercole il quale, clamorosamente, rassegnò le dimissioni. È stato, questo, un periodo di intenso lavoro per il vescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri, che da un anno ha anche assunto la guida della diocesi di San Benedetto. Monsignor Palmieri, come è cambiata in questi anni la comunità picena? "Ho notato un bellissimo cambiamento, una crescita significativa. Dopo l'emergenza Covid si è ripartiti con molto entusiasmo. Sia ad Ascoli che a San Benedetto c'è tanta voglia di affrontare, con coraggio, le sfide che questo tempo pone alla vita della comunità cristiana, soprattutto nella direzione della trasmissione della fede.

