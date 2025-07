Terremoto l' Ingv | Magnitudo fortissima attutita dal mare

Un terremoto di magnitudo 4.6 ha scosso ieri l'area dei Campi Flegrei a Napoli, ma grazie alla sua localizzazione marittima e alla profondità di 3,9 chilometri, l’impatto sul territorio si è rivelato meno violento del previsto. La scossa, seppur forte, è stata attutita dalle caratteristiche geologiche del sito. Francesca... ci spiega i dettagli di questa dinamica, rassicurando la comunità locale e sottolineando l'importanza della preparazione sismica.

