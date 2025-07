I volontari che curano le anatre | così viene protetta la colonia

I volontari che si dedicano alla cura delle anatre nel fossato dell’Albula sono i veri custodi di questa piccola oasi di natura in città. La loro dedizione garantisce la protezione della colonia, trasformando un semplice angolo urbano in un affascinante spettacolo naturale che unisce adulti e bambini. Dietro questa serenità si cela un impegno silenzioso e appassionato, che rende possibile il vivere quotidiano di queste creature. Un esempio di come l’amore per la natura possa fare la differenza.

Ormai lo sanno anche al di fuori dei confini comunali che, nel fossato dell’Albula, da un paio d’anni, si può osservare una colonia stabile di anatre. Un piccolo spettacolo della natura che affascina adulti e bambini, diventato ormai una presenza familiare per la città. Ma dietro quelle scene di tranquillità si cela un lavoro discreto e appassionato, portato avanti dai volontari del gruppo "Albula in Volo". Controllano le covate, forniscono cibo, proteggono i piccoli dai predatori e, quando necessario, li prelevano temporaneamente per farli crescere in sicurezza. "Da oltre 2 anni nel Torrente Albula vive stabilmente un folto gruppo di anatre che appassiona ed incuriosisce gli abitanti di questa città e non solo", racconta Cristian Spinozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I volontari che curano le anatre: così viene protetta la colonia

