La lezione di Alex Langer che unì pace ed ecologia

La lezione di Alex Langer, figura chiave per pace ed ecologia, invita a riflettere sul valore dei principi etici e della tutela ambientale. In un mondo dove i diritti internazionali vacillano e nuovi orrori si manifestano, il suo impegno diventa più che mai necessario. Roberto Neulichedl sottolinea come il suo pensiero continui a ispirare e guidare la nostra responsabilità collettiva, rendendo evidente che il suo esempio è ancora oggi…

Se c'è un momento in cui si sente la mancanza di una figura necessaria, in senso etico, come quella di Alex Langer, è proprio questo, "mentre stanno saltando i principi del diritto internazionale e assistiamo con orrore a nuove forme di genocidio", osserva Roberto Neulichedl, assessore alla Tutela Ambientale, nel presentare 'Una settimana con Alexander Langer'. Un programma di iniziative dedicate a una delle voci più originali dell' ambientalismo e del pacifismo europei, che proseguirà con ulteriori progetti fino a febbraio 2026, per gli ottant'anni della nascita. "La causa della pace non è più separabile da quella dell'ecologia, dalla salvaguardia della natura, della giustizia e dalla solidarietà tra i popoli", diceva Langer (1946-1995) con lungimiranza, vedendo in anticipo la sofferenza inflitta dall'uomo al pianeta e le conseguenze catastrofiche delle guerre nella psiche e nei corpi delle persone.

