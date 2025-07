sulla filmopoli del pd ora si indaga per truffa

Nel cuore della filmopoli del PD si apre un’indagine per truffa, rivelando un sistema oscuro che ha distribuito oltre 863.000 euro a favore di compagni artisti. Tra accuse e proteste, emerge un quadro complesso di finanziamenti discutibili, con ben 12 casi simili nel 2023. Un panorama dove la trasparenza è spesso inesistente, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori a chiedersi: cosa c’è dietro queste scelte? Continua a leggere per scoprirlo.

Al «regista» Kaufmann, sotto inchiesta per la morte di figlia e compagna, il sistema congegnato da Franceschini per accontentare i compagni artisti ha regalato 863.000 euro. Nel solo 2023 altri 12 casi analoghi con stranieri.. Il produttore Andrea Iervolino protesta: «Il film con la Banks è uscito nelle sale». Ma quella definizione (non nostra) riguardava l'assenza di tracciabilità pubblica.. Lo speciale contiene due articoli..