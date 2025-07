Sesto saluta il padre del Parco Nord Un bosco che abbraccia 7 Comuni | Il sogno di Borella diventato realtà

Sesto saluta con affetto il padre del Parco Nord, un bosco che abbraccia sette comuni e trasmette il sogno di Borella, ora realtà vibrante e rigogliosa. Dal suo primo sguardo nel 1983, quando il territorio era nudo e in crisi, fino a oggi, il Parco è diventato il simbolo di una visione lungimirante. Un’eredità che continua a crescere e a ispirare, per un futuro sempre più verde e sostenibile.

"Nel 1983 mi è stato dato in mano il mestiere più bello del mondo, per fare quello che per me è diventato il lavoro di una vita, il Parco Nord. Quest'area era assolutamente nuda, salvo un po' di grano. L'allora consorzio era in grave crisi, perché da oltre 10 anni si parlava del Parco Nord e ancora non c'era un albero". Iniziava così il racconto di Francesco Borella, il padre fondatore e anima del Parco Nord Milano. Classe 1937, architetto, urbanista e paesaggista visionario, sognatore nella realtà, è grazie a lui se da mezzo secolo l'area metropolitana può vivere un bosco straordinario, che attraversa e abbraccia sette Comuni.