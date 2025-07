Tergicristalli rubati dai fumatori di crack

Un triste fenomeno sta crescendo nel quartiere Stazione di Reggio Emilia: i tergicristalli vengono rubati dai fumatori di crack, che li usano come materiale per le pipette. Le 761 distribuzioni mensili del 2024, promosse dall’unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII, sembrano aver involontariamente alimentato questa spirale di furti. Il comitato Rere spiega come le gommine siano divenute un elemento chiave nel mercato illecito. Una soluzione urgente è ormai indispensabile.

Le 761 pipette distribuite una volta al mese nel 2024 ai consumatori di crack della zona stazione di Reggio Emilia dall’unitĂ di strada della ComunitĂ Papa Giovanni XXIII si legano ad un’impennata di furti dei tergiscristalli dalle auto in sosta. Il motivo lo spiega il comitato di residenti Rere (Rete Residenti Quartiere Stazione) che ha raccolto l’ereditĂ dello storico progetto Cres. In particolare "le gommine dei tergicristalli sono usate per pulire la pipa tra una fumata e l’altra, in attesa della nuova pipa gratuita per il mese successivo" evidenziano i cittadini. Secondo cui questa nuova tipologia di furti è "difficilmente quantificabile", anche perchĂ© "immaginiamo che non siano molte le denunce del furto del tergicristalli o della gommina dello stesso dalla propria auto parcheggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tergicristalli rubati dai fumatori di crack"

