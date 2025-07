Ucraina Russia prepara spallata | 50mila soldati minacciano Sumy

Tensioni alle stelle tra Ucraina e Russia, con Mosca che schiera 50.000 soldati vicino a Sumy, a soli 20 km dal confine. La minaccia si fa piĂą concreta e preoccupante, mentre il mondo osserva attento gli sviluppi di questa crisi crescente. Quali sono le mosse future e le ripercussioni di questa escalation? Continuate a seguire gli aggiornamenti per capire come si evolverĂ la situazione.

(Adnkronos) – Vladimir Putin prepara la nuova spallata all'Ucraina con 50mila soldati schierati. Nel mirino della Russia, come evidenzia Kiev, c'è la cittĂ di Sumy, a soli 20 km dal confine. L'oblast è da tempo nel mirino di Mosca che, come ha dichiarato ripetutamente il presidente russo, punta a creare una 'zona cuscinetto' per limitare . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it