Fondazioni la fusione Modena incorpora Ferrara Ok dei Consigli di indirizzo

Con un sì decisivo dell’organo di indirizzo della Fondazione di Modena, si apre ora una nuova era di collaborazione e sviluppo tra le due storiche istituzioni. Dopo la lettera d’intenti e l’accordo quadro, il passo finale attende l’approvazione ministeriale, segnando un importante momento di crescita per entrambe. All’origine di questa operazione, la Fondazione Estense, consapevole della grave responsabilità nel preservare il patrimonio culturale e sociale di Ferrara, si impegna a costruire un futuro condiviso.

Prima la lettera d’intenti, poi l’adozione dell’accordo quadro, ieri il sì dell’organo di indirizzo della Fondazione di Modena. È luce verde per il passaggio definitivo, che si chiuderà solo a fine estate con l’approvazione da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze, verso la fusione per incorporazione della Fondazione Estense nella Fondazione di Modena. All’origine dell’operazione "Fondazione Estense, consapevole della grave situazione economico-patrimoniale derivante dalla liquidazione della propria banca conferitaria, la Cassa di Risparmio di Ferrara, aveva avviato diversi contatti con i vertici di alcune fondazioni bancarie, adoperando il massimo impegno nella ricerca di un partner a fini aggregativi, con l’obiettivo di individuare tra le fondazioni maggiormente patrimonializzate quella che potesse incorporare la Fondazione stessa", segnala una nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazioni, la fusione . Modena incorpora Ferrara. Ok dei Consigli di indirizzo

