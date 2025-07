Ha perso tutti nel sisma La terremotata a Mattarella | Non fateci tornare qui

In un momento di dolore e speranza, Patrizia Marano, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016, si rivolge direttamente al Presidente Mattarella. Con parole piene di emozione e determinazione, denuncia le ingiustizie ancora presenti e chiede con fermezza azioni concrete per evitare che altre famiglie siano costrette a rivivere l’atroce perdita di tutto. È ora di ascoltare, agire e rispettare il diritto alla dignità e alla ricostruzione.

Una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ quanto scritto da Patrizia Marano, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016, per protestare contro la mancata delocalizzazione di alcune abitazioni nella frazione arquatana di Piedilama. "In quel tragico giorno, molti di noi hanno perso tutto: i propri cari, la casa, le radici – scrive Patrizia, che per colpa di quelle scosse non ha più il marito, il figlio Tommaso e i genitori –. Lei, presidente, in quei giorni così bui, ha scelto di esserci. Ricordo bene il suo abbraccio, il suo sguardo pieno di compassione e di rispetto durante i funerali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it