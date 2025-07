Ruspa killer Gnoli in carcere Mezzo senza targa né segnali | C’è rischio che lo rifaccia

Lerry Gnoli, 54 anni, conosciuto come il “Ruspa Killer”, è finito in carcere dopo aver travolto e ucciso una turista sulla spiaggia di Pinarella con una ruspa senza targa. L’arresto, avvenuto grazie all’intervento dei Carabinieri e della Guardia Costiera, solleva preoccupazioni sul rischio che possa ripetere azioni simili. La giustizia ora ha il compito di assicurare che non si ripeta un tragico episodio come questo.

È finito in carcere Lerry Gnoli, 54 anni, l’uomo che lo scorso 24 maggio ha travolto e ucciso una turista sulla spiaggia di Pinarella mentre era alla guida di una ruspa cingolata. L’arresto è scattato l’altra mattina, quando i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, insieme ai militari della guardia costiera di Ravenna, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Janos Barlotti su richiesta della pm Lucrezia Ciriello. Le accuse sono pesanti: omicidio colposo aggravato e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il provvedimento è stato motivato dal concreto rischio di reiterazione del reato — Gnoli ha infatti un precedente specifico: nel 2022 aveva investito e ucciso un pedone sulle strisce mentre guidava sotto effetto di cocaina — e dal rischio di inquinamento probatorio, cioè la possibilità che possa contattare testimoni e altri soggetti coinvolti nei lavori di movimentazione sabbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruspa killer, Gnoli in carcere. Mezzo senza targa, né segnali: "C’è rischio che lo rifaccia"

In questa notizia si parla di: carcere - ruspa - gnoli - killer

Uccisa dalla ruspa in spiaggia a Pinarella, in carcere l’investitore - Una tragedia sulla spiaggia di Pinarella scuote la comunità: Lerry Gnoli, responsabile dell’incidente fatale con la ruspa che ha spezzato una vita innocente, è stato finalmente arrestato.

Lerry Gnoli, l'autista che a Cervia travolse e uccise una bagnante con la ruspa, è stato arrestato in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ravenna. L'uomo, di 54 anni, è accusato di omicidio colposo e violazioni in materia di la Vai su Facebook

Ruspa killer, Gnoli in carcere. Mezzo senza targa, né segnali: C’è rischio che lo rifaccia.

Ruspa killer, Gnoli in carcere. Mezzo senza targa, né segnali: "C’è rischio che lo rifaccia" - È finito in carcere Lerry Gnoli, 54 anni, l’uomo che lo scorso 24 maggio ha travolto e ucciso una turista sulla spiaggia di Pinarella mentre era alla guida di una ruspa cingolata. Riporta ilrestodelcarlino.it

Orrore in riva al mare. Uccise turista con la ruspa. Arrestato dopo un mese - In carcere Lerry Gnoli: travolse in retromarcia una donna veneta di 66 anni. Come scrive msn.com