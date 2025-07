Wimbledon 2025 | Jannik Sinner debutto da derby con Nardi Al via anche Musetti

Giornata storica a Wimbledon 2025, con debutti di grande impatto: Sinner sfida Nardi in un derby tutto italiano, mentre Musetti si prepara a scendere in campo. Tra rimonte e attese, il torneo si rivela sempre più ricco di emozioni e talento azzurro. Gli appassionati italiani non vedono l’ora di scoprire chi dominerà il Centrale e scriverà una nuova pagina di storia del tennis nazionale, rendendo questa giornata indimenticabile.

Giornata anche più italiana del previsto, quella di oggi a Wimbledon: ai match già previsti per questo martedì di grandi debutti si aggiungono le conclusioni dei match sospesi ieri di Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri. L'uno deve rimontare due set all'olandese Botic van de Zandschulp, l'altro deve giocare il quinto con il giapponese Shintaro Mochizuki dopo, appunto, essersene fatti recuperare due. Ma gli occhi dell'Italia saranno puntati sulla prima volta in cui Jannik Sinner esordisce in uno Slam attraverso un derby, nello specifico quello con Luca Nardi. Di base non è neanche un confronto banale, perché tante cose positive si sono dette sul pesarese quando sembrava avesse tutto per diventare un giocatore di grande livello.

Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano, la racchetta in dono e la battuta su Wimbledon - Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dove ha donato al pontefice una racchetta da tennis.

