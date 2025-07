Dazi Ue valuta accordo su 10% con Usa

Le tensioni sui dazi tra UE e USA si avvicinano a una svolta decisiva. La Commissione europea mira a concludere l’accordo entro il 9 luglio, riducendo le tariffe al 10% e rafforzando i legami commerciali con Washington. Con un’intesa possibile già questa settimana, il cerchio si stringe, aprendo nuove prospettive di stabilità e crescita per i mercati europei. L’attenzione ora si concentra sul risultato finale e sulle implicazioni globali di questa stretta di mano.

Il cerchio si stringe. La Commissione europea punta a chiudere la partita dei dazi entro il 9 luglio, quando scadrà la sospensione Usa delle tariffe reciproche. L’accordo potrebbe arrivare già questa settimana e potrebbe chiudersi sulla percentuale del 10%, sulla scia dell’intesa raggiunta con la Gran Bretagna. Dal vertice Ue della scorsa settimana è emerso chiaramente come molti Paesi, a cominciare da Germania e Italia, si siano espressi per chiudere il prima possibile, per evitare a imprese e mercati il prolungarsi dell’incertezza. Un accordo-quadro che poi sarà definito meglio in un secondo momento, magari con le misure compensative auspicate dal presidente francese Emmanuel Macron, che spinge invece per ‘far pagare’ agli Usa eventuali disparità tariffarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Ue valuta accordo su 10% con Usa

