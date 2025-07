Graduatorie ATA 24 mesi allegato G scadenza 11 luglio | come compilarlo QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Martedì 1 luglio alle 16 | 00

Se sei un aspirante al ruolo ATA e desideri assicurarti un posto per l'anno scolastico 2025/2026, non puoi perdere il termine del 11 luglio per compilare l'Allegato G delle graduatorie 24 mesi. Questa procedura rappresenta un passaggio fondamentale per consolidare la tua posizione. Per chiarimenti e consigli pratici, partecipa al QUESTION TIME con Raimondo di UIL Scuola Rua, in diretta martedì 1° luglio alle 16:00. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

Scade l'11 luglio il termine per la compilazione dell'Allegato G, passaggio cruciale per gli aspiranti personale ATA inclusi nelle graduatorie 24 mesi che mirano alle supplenze per l'anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

