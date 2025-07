Carbone e il procuratore | Il suo arrivo mi conforta | il cassiere di Messina Denaro ha fatto affari in città

L’arrivo di Paolo Guido come procuratore capo di Bologna rappresenta un segnale di speranza e rinascita contro la criminalità organizzata. La sua esperienza, unita alle preoccupazioni legate alle infiltrazioni della ’ndrangheta nella nostra regione, evidenzia l’urgenza di un impegno deciso. Con Ernesto Carbone, membro del CSM indicato da Italia Viva, si apre un nuovo capitolo nella lotta alla mafia, un passo fondamentale per garantire legalità e sicurezza nel nostro territorio.

Carbutti "L'arrivo di Paolo Guido come procuratore capo di Bologna è un'ottima notizia per la nostra città e la nostra regione, viste le forti infiltrazioni di 'ndrangheta e criminalità organizzata. Non dimentichiamo che, sotto le Torri, ha vissuto e fatto affari per anni il cassiere di Matteo Messina Denaro.". Ernesto Carbone, membro non togato del Consiglio superiore della magistratura, indicato da Italia Viva, mette sotto le lente due ordini di problemi: le infiltrazioni, come detto, ma anche sicurezza e legalità. Crede che a Bologna e in Emilia-Romagna il problema delle infiltrazioni mafiose sia grave? "Parliamo di 'ndrangheta e mafia, per questo credo che con l'arrivo di Guido procuratore capo, vista la sua immensa esperienza, a partire dal fatto che è stato lui a catturare Matteo Messina Denaro, possa partire una nuova stagione.