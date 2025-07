Nuovo sciopero dei treni il 7 e 8 luglio stop di 21 ore per il personale ferroviario | orari e modalità

Preparatevi a un week-end di disagi: il 7 e 8 luglio, uno sciopero di 21 ore coinvolgerà il personale ferroviario di Trenitalia, Italo, Trenord e TPL. Se pianificate un viaggio, è fondamentale conoscere orari e modalità per evitare sorprese. Scopri come muoverti al meglio durante queste giornate di mobilitazione, per affrontare con serenità eventuali ritardi o cancellazioni. Continua a leggere.

Due giorni di disagi per chi viaggia in treno: tra il 7 e l'8 luglio scioperi indetti da CUB, SGB e Assemblea Nazionale PDMPDB dovrebbero coinvolgere Trenitalia, Italo, Trenord e il TPL in varie città. Disservizi anche a Roma (Sabato Viaggi) e La Spezia (ATC). 🔗 Leggi su Fanpage.it

