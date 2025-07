Caldo in Europa previsto nuovo record domani

L'Europa si prepara a vivere un'altra giornata di calore estremo, con temperature record che si prevedono domani in molte nazioni. Dall’Italia alla Turchia, i termometri si spingeranno oltre ogni limite, mettendo alla prova abitanti e infrastrutture. Mentre alcune regioni si avviano a un picco storico, la promessa di piogge potrebbe portare un po’ di sollievo. Resta da vedere come questa ondata influenzerà la vita quotidiana nei prossimi giorni.

Un’ondata di caldo si sta abbattendo su gran parte dell’Europa, dall’Italia alla Francia e al Portogallo, dalla Spagna alla Turchia e alla Germania. Nuove temperature record sono attese per mercoledì, prima che la pioggia porti sollievo in alcune zone nel corso della settimana. Oltralpe 84 dipartimenti su 96 della Francia continentale sono in vigilanza arancione, quella immediatamente sotto il bollino rosso, con il rischio di temperature sopra i 40 gradi. In un Paese in cui l’aria condizionata è ancora relativamente rara, le autoritĂ locali e nazionali hanno adottato misure supplementari per assistere senzatetto, anziani e persone che lavorano all’aperto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo in Europa, previsto nuovo record domani

In questa notizia si parla di: caldo - record - europa - francia

Caldo record in città , i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

Il caldo estremo ha attanagliato l'Europa con temperature record, allarmi sanitari e incendi, dalla Francia e dalla Spagna alla Grecia. @ROBZIK Vai su X

Prima di retrocedere, l'anticiclone africano regalerà un altro acuto di grande caldo nella giornata di martedì 1° luglio 2025. Per l'Europa occidentale e soprattutto per la Francia si preannuncia una giornata che potrebbe far cadere numerosi record storici Vai su Facebook

Caldo record in Europa, temperature oltre i 40 gradi dalla Francia alla Germania; Ondata di caldo record in Europa: temperature estreme e allerta in diversi Paesi; Ondata di caldo in Europa meridionale, temperature record in Spagna e Portogallo.

Europa rovente da nord a sud: caldo record a Wimbledon. Mediterraneo mai così caldo - Un'ondata di caldo torrido imperversa sull'Europa da nord a sud con allerta sanitarie e pericoli di incendio in Spagna, Portogallo, Francia de persino in Inghilterra. Scrive msn.com

Caldo record in Europa, temperature oltre i 40 gradi dalla Francia alla Germania - Massima allerta anche in Portogallo, Spagna, Germania e Grecia per il caldo estremo e il rischio di incendi boschivi. Come scrive corriere.it