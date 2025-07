Chiusano San Domenico celebra Bud Spencer e Terence Hill

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: il Festival Bud & Terence torna a Chiusano San Domenico, portando energia, allegria e magia nel cuore dell’Irpinia. Quattro anni di successi, questa volta ancora più esplosivi, per celebrare i miti del cinema italiano. Un’intera giornata di emozioni, tra risate, musica e incontri speciali, che trasformerà il borgo in un palcoscenico di divertimento senza confini. Non perdere l’occasione di essere parte di questa celebrazione epica!

Ritorna più esplosivo che mai il Festival Bud & Terence, giunto alla sua quarta edizione, che animerà il borgo irpino il 9 agosto 2025. Una giornata interamente dedicata alla leggendaria coppia del cinema italiano, tra risate, musica, ospiti speciali, giochi e tanto divertimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

