Le previsioni meteo di oggi 1 luglio ad Avellino

Le previsioni meteo di oggi, 1 luglio ad Avellino, promettono una giornata all'insegna del sole e del caldo estivo. Con cieli prevalentemente sereni e temperature che raggiungeranno i 35°C, è il momento perfetto per approfittare delle attività all'aperto. I venti moderati al mattino garantiranno un'aria fresca, rendendo questa giornata ideale per godersi il bel tempo. Preparati a vivere un luglio all'insegna del sole!

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4759m. I venti saranno al mattino moderati e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

