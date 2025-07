Assegno di inclusione | cosa cambia con il contributo straordinario del governo Meloni

Buone notizie per oltre 400mila famiglie italiane: con il nuovo contributo straordinario annunciato dal governo Meloni, l'assegno di inclusione sarà prorogato, evitando interruzioni e garantendo una rete di sicurezza più solida. Questa misura rappresenta un passo importante verso il sostegno concreto alle persone in difficoltà, rafforzando il loro percorso di integrazione e speranza per il futuro. Ecco cosa cambia nel dettaglio.

Buone notizie per i beneficiari dell'assegno di inclusione. La ministra del Lavoro Marina Calderone lo aveva anticipato e alla fine è arrivato. Il governo Meloni ha previsto un contributo straordinario che eviterà il mese di stop del beneficio per circa 400mila nuclei familiari. Lo stanziamento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

