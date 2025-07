Storia alla rinfusa | Tajani inciampa sulla bandiera Ue ma il vero ‘gaffeur’ è il suo maestro Agnelli

Tajani inciampa sulla bandiera UE, scatenando ironie e commenti acuti. Ma questa gaffe è solo la punta dell’iceberg di una storia ricca di riferimenti storici spesso... creativi. Dal 2017, quando Tajani visitò il Parlamento Europeo, alle recenti disavventure, emerge un quadro di un politico che, tra errori e fraintendimenti, sembra navigare con disinvoltura tra simboli e memoria storica. La vera domanda è: quanto influisce questa confusione sulla percezione pubblica?

Non è (solo) colpa di Tajani se confonde i simboli europei: i suoi riferimenti storici sono quantomeno. creativi. Il vicepremier è finito sotto i riflettori per una clamorosa gaffe sulla Bandiera dell’Unione Europea, dimostrando una certa disinvoltura nella gestione della memoria storica. Ma il problema sembra affondare le radici in tempi non sospetti. Nel maggio 2017, l’allora Presidente del Parlamento Europeo Tajani si recava in visita ufficiale a Castiglion Fiorentino. Nella foto ufficiale, eccolo intento a leggere una lapide su Palazzo San Michele, affiancato dal sindaco Mario Agnelli. Il primo cittadino, evidentemente più incline al marketing politico che alla storiografia, presentava il cippo come memoria del referendum istituzionale del 1946 – quello tra Monarchia e Repubblica. 🔗 Leggi su Lortica.it