Maurizio Simonato | Gli sfottò ci stanno ma che sia una festa

Il derby tra Ascoli e San Benedetto sta per rinascere, portando con sé emozioni intense e ricordi indimenticabili. Dopo quarant’anni di attesa, le due città si preparano a rivivere uno spettacolo che unisce passione, rivalità e tradizione. Quando il calendario ufficiale della Serie C sarà svelato, il cuore di ognuno di noi batterà più forte, pronti a vivere un evento che promette di diventare leggenda. È arrivato il momento di festeggiare il ritorno di questo storico confronto.

Quando il calendario della prossima Serie C verrà svelato, ci sarà una data che accenderà memorie e destini, che farà battere più forte i cuori di due città così vicine, così legate, eppure eternamente contrapposte: Ascoli e San Benedetto. Dopo quarant’anni, torna il derby, quello che come disse Mazzone, una volta che lo hai vissuto in campo non hai più paura di niente. Un ritorno atteso, sognato, sospirato, che riaccende un fuoco mai spento. L’ultima volta che si fronteggiarono in campionato era il 1986. In Serie B, due pareggi scolpiti nel tempo: gennaio nel Riviera delle Palme nuovo di zecca, e poi giugno allo stadio Del Duca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it