Jazz Festival Linguaggi sonori da tutto il mondo

Preparati a immergerti in un viaggio sonoro senza confini: dal 16 al 20 luglio, il Villa del Grumello Jazz Festival trasforma la città in un palcoscenico internazionale di musica jazz, ospitando leggende come Mike Stern e talenti provenienti da ogni angolo del pianeta. Un’occasione unica per scoprire ritmi, emozioni e linguaggi musicali diversi, tutti riuniti sotto l’egida di una grande passione. La musica ti aspetta: non mancare!

La grande musica jazz torna in città, dal 16 al 20 luglio, con la rassegna internazionale Villa del Grumello Jazz Festival, e un ospite d’eccezione: il chitarrista statunitense Mike Stern. Promosso dall’Associazione Villa del Grumello, con la direzione artistica di Flavio Minardo, il festival si apre a molteplici linguaggi sonori e accoglie artisti da ogni parte del mondo. Si parte mercoledì 16 luglio alle 21 con Javier Girotto & Aires Tango "30". Nati nel 1994, rappresentano un unicum nel panorama musicale: una fusione tra le radici della musica argentina e il linguaggio espressivo e libero del jazz. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Jazz Festival . Linguaggi sonori da tutto il mondo

