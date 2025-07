Il democratico che imita Trump per batterlo | chi è Gavin Newsom il camaleonte californiano che mira già alla Casa Bianca

Il democratico Gavin Newsom si presenta come il volto di una nuova sfida politica negli Stati Uniti, un camaleonte californiano pronto a imitare le strategie di Trump per batterlo e conquistare la Casa Bianca. Tra sostenitori entusiasti e critici agguerriti, il suo percorso si fa sempre più intrigante, rivelando un leader che mira a reinventare il modo di fare politica e a scrivere una nuova pagina della storia americana. È un vero e proprio eroe in questa corsa contro il tempo...

È un vero e proprio eroe quello che sembra stia sorgendo negli Stati Uniti! A sentire certa stampa, pare che il governatore della California, Gavin Newsom, sia un cavaliere senza macchia e senza paura, pronto a sfidare quel bieco autoritario di Donald Trump, «reo» di aver schierato la Guardia nazionale e i marines per far fronte ai disordini scoppiati recentemente a Los Angeles. Del resto, è lo stesso Newsom che sta portando avanti questa narrazione. «La democrazia è sotto attacco davanti ai nostri occhi: il momento che temevamo è arrivato», ha dichiarato il diretto interessato, accusando inoltre la Casa Bianca di «abuso di potere» e facendole anche causa, per cercare di impedirle il dispiegamento della Guardia nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il democratico che imita Trump per batterlo: chi è Gavin Newsom il camaleonte californiano che mira già alla Casa Bianca

In questa notizia si parla di: newsom - trump - gavin - democratico

Trump critica Newsom e Cif per le gare femminili con atleti transgender come AB Hernandez - In un recente intervento su Truth Social, Donald Trump ha espresso forti critiche nei confronti del governatore della California, Gavin Newsom, riguardo alla partecipazione di atleti transgender, come Ab Hernandez, alle gare femminili.

Gavin Newsom, governatore della California, sfida Trump ed emerge come voce dell'opposizione. Sarà lui il prossimo candidato democratico alle Presidenziali Usa 2028? Vai su Facebook

Translate postUn primo matrimonio agitato, l'alcol, i gesuiti, i 4 figli:chi è Newsom, governatore "eroe della resistenza"(grazie a Trump) Vai su X

Il democratico che imita Trump per batterlo: chi è Gavin Newsom il camaleonte californiano che mira già alla Casa Bianca; Il governatore della California contro Trump: La democrazia è sotto attacco; Chi è Gavin Newsom, il governatore dem della California che ha fatto causa a Trump.

Il democratico che imita Trump per batterlo: chi è Gavin Newsom il camaleonte californiano che mira già alla Casa Bianca - Ma non ha esitato a mollare le battaglie woke su ambiente e gender quando ha colto che non «pagavano» più. Lo riporta panorama.it

Gavin Newsom e la sfida a Trump: chi è il governatore della California, papabile candidato dem alle Presidenziali Usa 2028 - Gavin Newsom, governatore della California, sfida Trump ed emerge come voce dell'opposizione. Si legge su msn.com