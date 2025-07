Come si legge la nuova bolletta di luce e gas | attenzione è in arrivo dal 1 luglio 2025

Scopri come leggere correttamente la nuova bolletta di luce e gas, in arrivo dal 1° luglio 2025, con un formato più chiaro e strutturato. Grazie alle nuove voci, riquadri e un frontespizio unificato, capire quanto si spende diventa semplice e immediato. L’ARERA ha lanciato anche una campagna informativa per aiutarti a orientarti meglio: perché conoscere bene le proprie spese energetiche è il primo passo per risparmiare e gestire le proprie utenze con facilità.

Più chiara e comprensibile, con nuove voci e riquadri. La nuova bolletta di luce e gas è in arrivo da oggi 1 luglio 2025 nella cassetta della posta di tutti gli italiani. A darne notizia è stata in queste ore Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Quest'ultima ha parlato di un frontespizio unificato e dell'avvio di una campagna informativa social, radio, tv denominata Le cose importanti meritano di essere notate. La novità ha l'obiettivo di migliorare la comprensibilità delle bollette di famiglie, condomini, piccole e medie imprese.

Luce e gas, ecco la bolletta – scontrino: come funziona - Ferrara, 28 giugno 2025 – Dal 1° luglio, le bollette di luce e gas saranno più chiare e facili da comprendere, grazie a un nuovo formato approvato dall’Arera.

