Cultura | Ercoli e Vinco | Lo Sferisterio è casa Ora puntare ai giovani

La cultura si rinnova guardando al futuro, e a Macerata questa è più evidente che mai. Tra i protagonisti del Caffè Carlino, Marco Vinco e Lucrezia Ercoli condividono la passione per l’arte e l’innovazione, puntando a coinvolgere le nuove generazioni. Con il debutto del Macerata Opera Festival il 18 luglio, si apre un nuovo capitolo ricco di talenti under 35 e di sperimentazioni che rafforzano il legame tra tradizione e innovazione, per valorizzare il nostro patrimonio culturale.

Tra i protagonisti del Caffè Carlino anche Marco Vinco, direttore del Macerata Opera Festival, e Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia. Spazio alla cultura, quindi. Vinco ha ricordato l’avvio del Macerata Opera Festival il prossimo 18 luglio con "La vedova allegra", una prima assoluta per lo Sferisterio. "Sul palco anche moltissimi artisti under 35 – ha spiegato -. E sarà una delle caratteristiche delle prossime stagioni. L’obiettivo per questi tre anni è avere anche un pubblico giovane". D’altronde il successo di "Falstaff", con cinque repliche e circa 16mila bambini come spettatori è sotto gli occhi di tutti: "Vedere un bambino in questo spazio rappresenta la bellezza nella bellezza", ha aggiunto Vinco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cultura: Ercoli e Vinco: "Lo Sferisterio è casa. Ora puntare ai giovani"

