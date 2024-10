Non sono all’altezza Reazione a Catena il pubblico insorge contro i nuovi campioni

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non è una stagione facile per, il programma di Pino Insegno sta incontrando diverse difficoltà in termini di ascolti. Nei giorni scorsi è stato rivelato chesarà ridotto il prossimo anno. Nel 2025 dovrebbe durare di meno, infatti andrebbe in onda nei mesi estivi con la fine programmata per settembre. Non si arriverebbe a novembre, come accaduto negli ultimi anni. >> “Ecco cosa sta succedendo davvero”. Enzo Paolo, la scoperta fuori dal Grande Fratello: altro che crisi, perché vuole lasciare la casa Ma conseguenze ci sarebbero state anche per la nuova trasmissione di Pino Insegno, che sarebbe stata cancellata dal palinsesto. Intanto è scoppiata una polemica suidopo che, nei giorni scorsi, Le Volta Pagina avevano lasciato la trasmissione di Pino Insegno.