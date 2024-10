News.robadadonne.it - Nina Rima sullo stupro subito in adolescenza: “Ci ho messo anni per dire quella parola”

Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 25enne modella e influencer milanese, esce con un libro, Tutto quello che non ti aspetti, in cui ripercorre la suatormentata, fino all’incidente che le ha cambiato la vita, portandole via una gamba. “Po poi mi sarebbe accaduto qualcosa di brutto – racconta in un’intervista per Vanity Fair – E io sentivo di meritarmelo, sentivo che qualsiasi cosa tremenda potesse capitarmi era la giusta punizione per ciò che avevo fatto fino a quel momento e per ciò che ero, una figlia che nessuno voleva”. Tutto quello che non ti aspetti.