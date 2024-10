Mezzo di soccorso si ribalta sulla ciclabile della Pineta Sacchetti. Mariani (FDI): "Opera che ha creato solo disagi" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella giornata di giovedì 10 ottobre un Mezzo di soccorso che stava andando presso il Policlinico Gemelli si è ribaltato sulla Pineta Sacchetti all’altezza della ciclabile. Un incidente che ha riacceso i fari sulla pericolosità e sulla presenza della ciclopedonale su quel tratto di strada Romatoday.it - Mezzo di soccorso si ribalta sulla ciclabile della Pineta Sacchetti. Mariani (FDI): "Opera che ha creato solo disagi" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella giornata di giovedì 10 ottobre undiche stava andando presso il Policlinico Gemelli si ètoall’altezza. Un incidente che ha riacceso i faripericolosità epresenzaciclopedonale su quel tratto di strada

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accerchiato e picchiato in mezzo alla strada : trentenne finisce al pronto soccorso - Pestato in pieno centro, a pochi passi dalla farmacia, nei pressi di piazzale Rosselli. Un trentenne agrigentino è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Non è in grave condizioni, ma se l'è vista davvero brutta. Ad accerchiarlo e colpirlo, con calci e pugni, sono stati in... (Agrigentonotizie.it)

FOTO/ Via San Leonardo - scontro tra auto e mezzo di soccorso - . it. Alla Polizia di Stato il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, in via San Leonardo a Salerno, in una curva non nuova a incidenti stradali, c’è stato un grave scontro tra un’auto ed un mezzo di soccorso. Tre le persone ferite. articolo. (Anteprima24.it)

Incidente tra mezzo di soccorso e auto a Salerno : donna perde conoscenza - L’incidente è avvenuto a poche decine di metri di distanza dalla Centrale del Latte. . Paura, questa mattina, in via San Leonardo a Salerno, dove un veicolo di soccorso si è scontrato con un’automobile proveniente dalla direzione opposta. . I soccorsi Nel violento impatto è rimasta ferita una. (Salernotoday.it)