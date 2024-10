Ilfattoquotidiano.it - Mafia, Brusca si racconta in un libro. Nicola, fratello del piccolo Giuseppe sciolto nell’acido: “Fa male. Non lo presentino a S. Giuseppe Jato”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) IlUno così. Giovannisi(edizioni San Paolo) fa già discutere prima delle presentazioni. Il dialogo tra “u verru”, o anche noto come “scannacristiani”, boss pluriomicida e sanguinario, e don Cozzi, cheil suo percorso fatto in carcere. Nelle mani dic’è il sangue dell’undicenneDi Matteo, sequestrato il 23 novembre 1993, incarcerato per oltre due anni e poi dil’11 gennaio 1996, solo perché figlio dell’uomo d’onore Santino Di Matteo, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia.è ilminore di. Gli abbiamo chiesto cosa ha pensato quando ha saputo del. “Siamo stanchi dopo trent’anni di parlare sempre delle stesse cose. Sono sinceramente arrabbiato.