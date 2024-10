L’Argentina pareggia in Venezuela: Lautaro Martinez di passaggio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Finisce 1-1 Venezuela-Argentina. Il match, iniziato dopo mezz’ora, non ha avuto nessun vincitore. Pochi minuti per Lautaro Martinez. SOLO UN PARI – All’Estadio Monumental di Maturín, si gioca Venezuela-Argentina. Il match inizia con circa trenta minuti di ritardo, causa pioggia. Infatti, il riscaldamento delle due nazionali è molto condizionato dall’impraticabilità del manto erboso Venezuelano, ma dopo mezz’ora di attesa, arriva il momento di scendere in campo. Lionel Scaloni, CT delL’Argentina, fa un favore all’Inter concedendo a Lautaro Martinez solamente una manciata di minuti. Probabilmente, per il Toro ci sarà più spazio per la sfida casalinga contro l’Ecuador. Il match è subito equilibrato, con l’Albiceleste, che riesce a sbloccare la partita dopo 13?: bravissimo il difensore del Benfica Otamendi a insaccare dentro su una palla vagante nell’area di rigore della Vinotinto. Inter-news.it - L’Argentina pareggia in Venezuela: Lautaro Martinez di passaggio Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Finisce 1-1-Argentina. Il match, iniziato dopo mezz’ora, non ha avuto nessun vincitore. Pochi minuti per. SOLO UN PARI – All’Estadio Monumental di Maturín, si gioca-Argentina. Il match inizia con circa trenta minuti di ritardo, causa pioggia. Infatti, il riscaldamento delle due nazionali è molto condizionato dall’impraticabilità del manto erbosono, ma dopo mezz’ora di attesa, arriva il momento di scendere in campo. Lionel Scaloni, CT del, fa un favore all’Inter concedendo asolamente una manciata di minuti. Probabilmente, per il Toro ci sarà più spazio per la sfida casalinga contro l’Ecuador. Il match è subito equilibrato, con l’Albiceleste, che riesce a sbloccare la partita dopo 13?: bravissimo il difensore del Benfica Otamendi a insaccare dentro su una palla vagante nell’area di rigore della Vinotinto.

