Juve, Ravezzani duro: "Vlahovic è come Leao. Douglas Luiz non piace a Thiago Motta" | ESCLUSIVO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ravezzani, intervenuto su JuveZone ai microfoni di Calciomercato.it, ha analizzato la situazione della Juventus: Vlahovic e Douglas Luiz in primis Nel corso di JuveZone, lo speciale settimanale di approfondimento sulla Juventus sul canale YouTube di Calciomercato.it, è intervenuto anche Fabio Ravezzani: il direttore di Telelombardia ha analizzato le situazioni più scottanti dei bianconeri. I giocatori della Juventus esultano (LaPresse) – Calciomercato.

Claudio Ranieri : «Juve - bravo Motta a trasmettere le proprie idee. Fa strano vedere la difficoltà di Douglas Luiz. Vlahovic non è Batistuta. Ho chiesto scusa a due giocatori del Napoli…» - Le parole di Claudio Ranieri, ex allenatore, sull’inizio di stagione della Juventus di Thiago Motta in Serie A. Tutti i dettagli Da quest’anno Claudio Ranieri è fermo, anche se non esclude del tutto un ritorno al mestiere che ama. E da allenatore attento a quel che succede, ecco le sue parole a La Gazzetta dello […]. (Calcionews24.com)

Le pagelle di Lipsia-Juventus : Di Gregorio e Douglas Luiz ‘danno una mano’ - Vlahovic super - 5: primo tempo anonimo, poi si scatena nella ripresa con due bei gol: il primo di rapina, il secondo con un magnifico sinistro a giro. Non sono conclusioni impossibili ma, entrato a freddo, con il Lipsia arrembante dei minuti finali, serviva freddezza e lui è stato glaciale Koopmeiners 6: pericoloso quando strappa palla al piede, una conclusione finita sul palo, c’è ancora la sensazione che non ... (Calcioweb.eu)

Douglas Costa : "Vlahovic farà 30 gol - Douglas Luiz come Pjanic. Alla Juventus e non all'Inter - grazie ad Alex Sandro" - Douglas Costa, ex Juventus, si è accasato al Sidney FC. Dopo una carriera tra alti e bassi, passata tra top club ma anche in posti esotici,... (Calciomercato.com)