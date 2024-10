Il Cittadella si separa da Gorini | l’ultimo esonero risaliva al 1996

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Unstorico in Serie B. Per la prima volta dalla stagione 1995/, ilha rimosso l’allenatore dal suo incarico a campionato in corso. Infatti il club veneto – terzultimo nel campionato cadetto con 7 punti e tre sconfitte consecutive – ha reso noto di aver deciso dirsi dal tecnico Edoardo. Questa la nota della società: “L’AScomunica di aver sollevato Edoardodall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Il club granata desidera ringraziare misterper la serietà, la professionalità e la passione dimostrare nel lavoro svolto in queste stagioni alla guida del”. Per ora la squadra sarà guidata ‘ad interim’ da Roberto Musso, ma la società è già alla ricerca del nuovo allenatore.