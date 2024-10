Il Brasile vince in rimonta contro il Cile, Argentina fermata dal Venezuela (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto quello che è accaduto nella notte in Sudamerica con le partite disputate da Brasile e Argentina per le qualificazioni ai Mondiali La nona giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026 si è conclusa con il ritorno alla vittoria del Brasile, che ha vinto in rimonta in casa del Cile grazie alle reti di Calcionews24.com - Il Brasile vince in rimonta contro il Cile, Argentina fermata dal Venezuela Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto quello che è accaduto nella notte in Sudamerica con le partite disputate daper le qualificazioni ai Mondiali La nona giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026 si è conclusa con il ritorno alla vittoria del, che ha vinto inin casa delgrazie alle reti di

Qualificazioni Mondiali 2026 : il Brasile vince allo scadere - Argentina fermata dal Venezuela - Il Brasile torna alla vittoria, mentre l’Argentina non riesce ad andare oltre il pari nella nona giornata delle qualificazioni CONMEBOL ai Mondiali del 2026. In attesa della sfida tra Perù e Uruguay, in programma nella notte italiana tra venerdì e sabato, nella notte italiana i verdeoro riescono a ribaltarla per il rotto della cuffia a Santiago contro un Cile che è giunto alla quarta sconfitta ... (Sportface.it)

