Ilfattoquotidiano.it - Fridays for future, Greta Thunberg al corteo di Milano: “Attivisti per il clima lottino anche per la Palestina. Silenzio è complicità con il genocidio”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Non puoi definirti ambientalista se non lotti per la liberazione della. Il, non puoi rimanere indi fronte a un”. A dirlo è, l’attivista ambientale svedese, che oggi ha partecipato insieme a centinaia di studenti e studentesse alla giornata dello sciopero globale per il. “Stop, stop ecocidio” recita lo striscione alla testa del. Un messaggio che viene ripresoda: “La lotta per la giustiziatica è una lotta contro le lobby dei combustibili fossili così come è una lotta contro l’industria delle armi, contro l’estrattivismo” ha detto l’attivista svedese che poi ha aggiunto: “Il movimento per la giustiziatica deve essere anticoloniale, anticapitalista e antifascista.