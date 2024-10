Come alcuni cibi possono aiutare a prevenire i tumori (Di venerdì 11 ottobre 2024) La spiegazione dell'esperto Stefano Pretolani, relatore a Rimini del 125esimo congresso nazionale della Società italiana di medicina interna Ilrestodelcarlino.it - Come alcuni cibi possono aiutare a prevenire i tumori Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La spiegazione dell'esperto Stefano Pretolani, relatore a Rimini del 125esimo congresso nazionale della Società italiana di medicina interna

Da poco disponibile in Italia - il nuovo test permette di individuare la predisposizione ad alcuni aspetti della vulvodinia e identificare precocemente il disturbo - se già presente - facilitando un approccio terapeutico mirato. Ecco come funziona - – Tuttavia la tempestività ha innumerevoli vantaggi: tra cui quello di riuscire ad essere ancora più efficaci perché si lavora in un sistema meno radicato nella percezione del dolore». Leggi anche › Giornata Internazionale della Vulvodinia: dai sintomi alle cure, tutti gli aspetti su cui va fatta (ancora) chiarezza ... (Iodonna.it)

Riprendere a fare attività fisica in autunno è importantissimo - ma come vincere la pigrizia? Ecco alcuni consigli utili - Via libera anche all’allenamento in compagnia, per un supporto reciproco, sia per sconfiggere la pigrizia, sia per perseguire gli obiettivi. Il segreto sta nel variare, per tenere lontana la noia. . Fare sport all’aria aperta favorisce inoltre la produzione di vitamina D, essenziale per la salute di ossa e sistema immunitario. (Iodonna.it)

Come alcuni elementi possano modificare l’epoca del decesso : il caso di Liliana Resinovich - Il ritrovamento del corpo di Liliana Resinovich ha sollevato numerosi interrogativi che richiedono ancora oggi approfondimenti al fine di ottenere una ricostruzione accurata degli eventi. Un aspetto centrale del caso riguarda il momento in cui la donna di Trieste morì.Continua a leggere . (Fanpage.it)