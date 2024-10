Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio”: appuntamento il 13 ottobre presso il Parco della Rinascita (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ già in corso la XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio” (INR), l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, che mira a diffondere le buone pratiche di prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici. Dal 7 al 13 ottobre 2024, l’Italia è impegnata in una settimana di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza collettiva e individuale sui rischi che minacciano il nostro Paese, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri e prevenire le conseguenze di calamità come terremoti, maremoti e alluvioni. Anteprima24.it - Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio”: appuntamento il 13 ottobre presso il Parco della Rinascita Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ già in corso la XIV“Io Non” (INR), l’iniziativa promossa dal DipartimentoProtezione Civile, che mira a diffondere le buone pratiche di prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici. Dal 7 al 132024, l’Italia è impegnata in una settimana di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza collettiva e individuale sui rischi che minacciano il nostro Paese, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri e prevenire le conseguenze di calamità come terremoti, maremoti e alluvioni.

Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna nazionale “Io non rischio” - La sicurezza è una responsabilità collettiva, e solo con la consapevolezza e la prevenzione possiamo ridurre i rischi e salvaguardare le nostre vite”. “Partecipare alla campagna ‘Io Non Rischio’ è un segnale forte dell’impegno del nostro Comune per la sicurezza della comunità. Invito tutti i cittadini a partecipare all’evento del 13 ottobre per informarsi e conoscere meglio le azioni da ... (Puntomagazine.it)

Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio” : appuntamento il 13 ottobre al Parco della Rinascita - Qui, i cittadini potranno ricevere indicazioni pratiche su come agire in caso di eventi sismici o alluvionali. Dal 7 al 13 ottobre 2024, l’Italia è impegnata in una settimana di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza collettiva e individuale sui rischi che minacciano il nostro Paese, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri e prevenire le conseguenze di calamità come ... (Zon.it)

