Zonawrestling.net - WWE: Un temerario Baron Corbin sfida l’uragano Milton per aiutare la famiglia

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Come già stato riportato in tutte le testate principali gli USA stanno affrontando un momento delicato a causa del, calamità che si è abbattuta la scorsa notte sullo stato della Florida, dove vi è situato il Performance Center e anche il Tropicana Field, l’arena che fu la casa della WWE durante il periodo della pandemia. Quest’ultima struttura è stata distrutta dalle raffiche di vento esattamente come altre abitazioni, inoltre 4 persone hanno già perso la vita e il conto potrebbe salire in queste ore. Fortunatamente il roster di NXT che solitamente si esibisce proprio al Performance Center si trovava in trasferta a St. Louis, città che gli sta tuttora ospitando dato che tutti gli aerei diretti o provenienti dalla Florida sono stati cancellati e non vi è sicuro ritornarvi.