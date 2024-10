Ucraina, Zelensky a Londra incontra il premier britannico Starmer a Downing Street (Di giovedì 10 ottobre 2024) Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra dove è stato ricevuto dal premier britannico Keir Starmer al numero 10 di Downing Street. Prima tappa per il presidente ucraino nel tour che lo porterà in alcune delle principali capitali d’Europa, tra cui Parigi, Roma e Berlino. Ieri un portavoce di Starmer ha spiegato che il primo ministro, durante l’incontro, ribadirà “il fermo sostegno del Regno Unito all’Ucraina di fronte all’attuale aggressione russa”. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky a Londra incontra il premier britannico Starmer a Downing Street Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Volodymyrè arrivato adove è stato ricevuto dalKeiral numero 10 di. Prima tappa per il presidente ucraino nel tour che lo porterà in alcune delle principali capitali d’Europa, tra cui Parigi, Roma e Berlino. Ieri un portavoce diha spiegato che il primo ministro, durante l’incontro, ribadirà “il fermo sostegno del Regno Unito all’di fronte all’attuale aggressione russa”.

