Travolge motociclista, scappa e poi simula il furto dell'auto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima ha travolto con la sua auto un giovane motociclista, poi è scappato senza prestare soccorso e ha cercato di simulare il furto della vettura di cui era alla guida. Un maldestro tentativo di evitare la guai peggiori messo in atto da un 43enne di Sassari, denunciato poi dalla polizia Europa.today.it - Travolge motociclista, scappa e poi simula il furto dell'auto Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima ha travolto con la suaun giovane, poi èto senza prestare soccorso e ha cercato dire ila vettura di cui era alla guida. Un maldestro tentativo di evitare la guai peggiori messo in atto da un 43enne di Sassari, denunciato poi dalla polizia

