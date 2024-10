Tennis: Torneo Wuhan. Errani-Paolini eliminate nel doppio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le campionesse olimpiche si sono arrese alla coppia formata da Alexandrova e Siniakova Wuhan (CINA) - Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena al secondo turno (ottavi) del Torneo di doppio al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.22 Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Wuhan. Errani-Paolini eliminate nel doppio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le campionesse olimpiche si sono arrese alla coppia formata da Alexandrova e Siniakova(CINA) - Sarae Jasmineescono di scena al secondo turno (ottavi) deldial "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.22

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Errani-Paolini oggi - la diretta degli ottavi di finale del torneo di Wuhan - (Adnkronos) –  The post Errani-Paolini oggi, la diretta degli ottavi di finale del torneo di Wuhan appeared first on seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . . (Seriea24.it)

Tennis : Torneo Wuhan. Paolini vola ai quarti - battuta Andreeva - 221. La 28enne tennista toscana, testa di serie numero 3, ha superato la russa 6-3 6-2 WUHAN (CINA) - Jasmine Paolini accede ai quarti di finale nel "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3. 715 dollari che si sta disputando sui campi in cemen . (Ilgiornaleditalia.it)

Tennis : Torneo Wuhan. Gauff ai quarti - Pegula sconfitta da Wang - La statunitense, numero 4 del mondo e del seeding, ha battuto l'ucraina Marta Kostyuk WUHAN (CINA) - Coco Gauff conquista i quarti di finale del "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3. 715 dollari, che si sta disputando sui campi in cem . (Ilgiornaleditalia.it)