Tappa urbinate per lo street food al massimo livello (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cibo da tutto il mondo a Borgo Mercatale. Da oggi fino a domenica la 122ª Tappa dell’8ª edizione dell’International street food 2024 organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione italiana ristoratori di strada in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Pesaro-Urbino e il patrocinio del Comune di Urbino. Oltre 8 milioni i visitatori nell’edizione 2023. L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità, ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale, fino alla fine di novembre 2024. Un calendario intenso di eventi, che sta toccando tutta Italia e così far assaporare le migliori specialità italiane e straniere, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. Ilrestodelcarlino.it - Tappa urbinate per lo street food al massimo livello Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cibo da tutto il mondo a Borgo Mercatale. Da oggi fino a domenica la 122ªdell’8ª edizione dell’International2024 organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione italiana ristoratori di strada in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Pesaro-Urbino e il patrocinio del Comune di Urbino. Oltre 8 milioni i visitatori nell’edizione 2023. L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità, ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale, fino alla fine di novembre 2024. Un calendario intenso di eventi, che sta toccando tutta Italia e così far assaporare le migliori specialità italiane e straniere, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.

