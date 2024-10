Agi.it - Roma: arriva la proroga per i diesel euro 4. Potranno ancora circolare in fascia verde

(Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI -tirare un sospiro di sollievo gli automobilisti proprietari di4. La, supera il divieto di circolazione che sarebbe dovuto scattare il prossimo 1 novembre, e che avrebbe costretto migliaia di cittadini a cambiare auto. Rimandati di un anno i divieti.  "Durante la Giunta regionale di oggi abbiamo approvato con delibera la proposta di rimodulazione da parte diCapitale degli interventi in materia di limitazioni al traffico veicolare con decorrenza dal 1° novembre 2024. Viene dunque confermata laper l'ingresso nella Ztldiper le auto e veicoli commerciali4 e rimandato il divieto per i5. Ma le azioni della Regione Lazio per garantire una buona qualità dell'aria, e non incorrere in nuove sanzioni da parte dell'UE, non si fermeranno qui.