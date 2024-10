Renault Twingo E-Tech Electric Prototype

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuovaE-sarà presentata per la prima volta al grande pubblico in occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2024. Rende omaggio nelle forme, dimensioni e proporzioni alla storica antenata, a quella prima generazione che ha conquistato migliaia di appassionati. La nuovaE-nasce come L'articoloE-proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?