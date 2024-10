Rapido peggioramento nel pomeriggio, attesi forti temporali in collina: "Possibili fenomeni di ruscellamento, frane e piene dei fiumi" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Possibili forti temporali nel pomeriggio nell'entroterra forlivese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per piene dei fiumi, dei corsi minori e frane, che si aggiunge a quella già attiva per vento. Per il pomeriggio di giovedì, si legge nell'avviso, "sono Forlitoday.it - Rapido peggioramento nel pomeriggio, attesi forti temporali in collina: "Possibili fenomeni di ruscellamento, frane e piene dei fiumi" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)nelnell'entroterra forlivese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla perdei, dei corsi minori e, che si aggiunge a quella già attiva per vento. Per ildi giovedì, si legge nell'avviso, "sono

