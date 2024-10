Panacea, la band napoletana a Piazza del Plebiscito per la Neapolis Marathon 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) La band napoletana dei Panacea, nata sui banchi del Liceo “Pansini” di Napoli, arriva sul palco della Neapolis Marathon 2024. Approda sul palco della Neapolis Marathon 2024 la band napoletana dei Panacea: venerdì 11 ottobre 2024 (dalle ore 16.00) il live-stage di Piazza del Plebiscito, la Piazza più simbolica di Napoli, ospiterà il giovane quintetto 2anews.it - Panacea, la band napoletana a Piazza del Plebiscito per la Neapolis Marathon 2024 Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladei, nata sui banchi del Liceo “Pansini” di Napoli, arriva sul palco della. Approda sul palco dellaladei: venerdì 11 ottobre(dalle ore 16.00) il live-stage didel, lapiù simbolica di Napoli, ospiterà il giovane quintetto

